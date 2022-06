Caso Dom e Bruno: avião com corpos chega a Brasília

Avião da Polícia Federal pousa em Brasília com restos mortais que podem ser de Dom Phillips e Bruno Pereira

Os restos mortais encontrados durante as buscas pelo jornalista britânico Dom Phillips e o indigenista Bruno Araújo Pereira chegaram a Brasília no início da noite desta quinta-feira (16/6) para passarem por perícia.

O avião pousou por volta das 18h30 no Aeroporto de Brasília, vindo de Tabatinga, e taxiou para o hangar da Polícia Federal (PF).Os restos mortais seguiram então para o Instituto de Criminalística, onde passarão por identificação para determinar se são mesmo de Bruno e Dom. A expectativa é que os exames estejam prontos até na próxima semana.

O ministro da Justiça, Anderson Torres, confirmou na noite desta quarta-feira (15/6) que "remanescentes humanos" haviam sido encontrados em escavações na região do desaparecimento, no Vale do Javari, Amazonas.