R$ 52 milhões! Mega-Sena sorteia hoje (15/6) concurso 2491

Prêmio de R$ 52 milhões será sorteado hoje à noite pela Caixa (foto: Pixabay/Reprodução)

A Caixa sorteia nesta quarta-feira (15/6), às 20h, o concurso 2491 da Mega-Sena, com prêmio estimado em R$ 52 milhões ao apostador que acertar sozinho as seis dezenas.





O evento no Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo (SP), será transmitido a partir das 19h45 no canal da instituição financeira no YouTube. O Estado de Minas atualizará os resultados em tempo real.









LEIA MAIS - R$ 200 milhões! Matemático comenta chances para Quina de São João Quem quiser concorrer ao prêmio máximo tem até as 19h de hoje para realizar os jogos nas casas lotéricas ou no site/aplicativo Loterias Caixa, mediante login com CPF e senha de seis dígitos.





De acordo com a Caixa, a chance de uma aposta simples, de R$ 4,50, cravar os seis números da Mega é de 1 em 50.063.860.





Se a pessoa optar por marcar mais dezenas, a perspectiva de faturar o prêmio aumenta, assim como o valor do cartão. Um jogo com 15 números custa R$ 22.522,50, com probabilidade de êxito de 1 em 10.003.





Nº de dezenas - valor da aposta - probabilidade

6 números - R$ 4,50 - 1 em 50.063.860

7 números - R$ 31,50 - 1 em 7.151.980

8 números - R$ 126,00 - 1 em 1.787.995

9 números - R$ 378,00 - 1 em 595.998

10 números - R$ 945,00 - 1 em 238.399

11 números - R$ 2.079,00 - 1 em 108.363

12 números - R$ 4.158,00 - 1 em 54.182

13 números - R$ 7.722,00 - 1 em 29.175

14 números - R$ 13.513,50 - 1 em 16.671

15 números - R$ 22.522,50 - 1 em 10.003





Resultado anterior





No sorteio anterior da Mega-Sena, no sábado (11/6), cinco apostas de Minas Gerais acertaram cinco números - uma de Araxá, duas de Belo Horizonte, uma de Montes Claros e uma de São Vicente de Minas. Duas delas anotaram sete dezenas no volante e faturaram R$ 130.964,10, enquanto três arrecadaram R$ 65.482,06.