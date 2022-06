Mega-Sena, 2490: ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio acumula em R$ 52 mi

Mega-Sena: as apostas também podem ser realizadas pelo portal Loterias Caixa ou Aplicativo Loterias Caixa (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena, concurso 2490, sorteadas na noite deste sábado (11/6). A expectativa é de que o prêmio seja de R$ 52 milhões no próximo concurso, marcado para quarta-feira (15/5).

De acordo com a Caixa, 65 apostas fizeram cinco pontos e recebem, R$ 65.482,06. A quadra vai pagar R$ 1.119,38.





Veja os números sorteados: 11 - 16 - 17 - 41 - 46 - 59.

Como jogar



A aposta mínima, com seis números, custa R$ 4,50. O valor aumenta, assim como a probabilidade de ganhar, quanto mais números forem marcados, podendo ser escolhidas até 15 dezenas.



Sete números custam R$ 31,50 e têm probabilidade de acerto de 1 em 7.151.980. Para marcar 15 números, o apostador deve pagar R$ 22.522,50, com probabilidade de acerto de 1 em 10.003.

As apostas também podem ser realizadas pelo portal Loterias Caixa ou Aplicativo Loterias Caixa. Para receber o prêmio, o ganhador pode optar por ir a uma casa lotérica, portando comprovante da aposta e número de resgate (em memória), gerado no portal Loterias Caixa, com validade de 24h.