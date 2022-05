Mega-Sena: ninguém acerta as 6 dezenas e prêmio vai a R$ 53 milhões

A aposta simples, com seis dezenas marcadas, custa R$ 4,50. (foto: Marcello Casal Jr/Agência Brasil)

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.482 da Mega-Sena, realizado na noite desta quarta-feira (18), no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP).