AO VIVO: sorteio da Mega-Sena de R$ 45 milhões

Mega-Sena pode pagar R$ 45 milhões nesta quarta-feira (foto: Caixa/Divulgação)

A Caixa sorteia, nesta quarta-feira (18/5), o concurso 2482 da Mega-Sena, que pagará R$ 45 milhões a quem acertar sozinho os seis números. O evento será realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (assista no fim da matéria). Boa sorte!





No concurso 2481, no último sábado (14/5), 72 apostas foram premiadas com R$ 62.081,21, na quina, e 5.710 embolsaram R$ 1.180,30, na quadra. Por outro lado, ninguém fez a sena, cujo valor era de R$ 35 milhões.





Também nesta quarta-feira, a Caixa sorteia o concurso 2314 da Lotomania (prêmio de R$ 6,3 milhões), o concurso 5856 da Quina (R$ 12 milhões) e o concurso 2524 da Lotofácil (prêmio de R$ 1,5 milhão).



ACOMPANHE OS SORTEIOS DAS LOTERIAS CAIXA