Mega-Sena de R$ 45 milhões: números sorteados no concurso 2482

Mega-Sena pode pagar R$ 45 milhões a quem acertar seis números (foto: Divulgação/Caixa)

A Caixa sorteou, nesta quarta-feira (18/5), o concurso 2482 da Mega-Sena. A previsão é de que o prêmio seja de R$ 45 milhões. O evento foi realizado no Espaço Loterias Caixa, em São Paulo (SP).



As dezenas sorteadas da Mega são: 01 - 32 - 35 - 44 - 45 - 57.

Quina

Já o sorteio do concurso 5856 da Quina vai pagar R$ 12 milhões para quem acertar as cinco dezenas. Os números sorteados são: 12 - 38 - 47 - 56 - 66.

Lotomania

A Caixa também sorteou o concurso 2314 da Lotomania. O prêmio para quem acertar os 20 números serpa de R$ 6,2 milhões. Confira as dezenas sorteadas:

02 - 03 - 14 - 19 - 28 - 34 - 42 - 44 - 45 - 47 - 48 - 56 - 60 - 63 - 64 - 75 - 81 - 82 - 95 - 98

Lotofácil

Nesta quarta-feira também foram sorteados os 15 números do concurso 2524 da Lotofácil, com prêmio de R$ 1,5 milhão para quem acertartodas as dezenas. Veja os 15 números sorteados:



01 - 02 - 03 - 05 - 06 - 07 - 12 - 14 - 15 - 16 - 19 - 20 - 23 - 24 - 25