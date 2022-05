Dois policiais rodoviários federais são mortos a tiros na BR-116, no Ceará

Agentes foram mortos a tiros na BR-116 na capital cearense (foto: PRF/Divulgação) Dois policiais rodoviários federais foram mortos a tiros no km 6 da BR-116, em Fortaleza (CE), por um homem também morto durante o confronto, na manhã desta quarta-feira (18/5). A identidade do homem que teria atacado os policiais ainda não foi divulgada.









Segundo nota da PRF, durante uma fiscalização, Raimundo e Márcio foram auxiliar uma pessoa que caminhava desorientada na rodovia entre os veículos, a fim de evitar possível atropelamento.



No momento da retirada do homem da via, ele resistiu à abordagem e entrou em luta corporal com os PRFs. Em seguida, disparou com arma de fogo contra os policiais.



Um terceiro policial, da Polícia Rodoviário Estadual (PRE) do Ceará, presenciou o crime e atirou no suspeito, matando-o.









Os policiais faziam parte do Comando de Operações Especiais da PRF.



Márcio Helio tinha 15 anos na instituição. Ele nasceu em Baturité/CE, e atuou em diversos setores da PRF, com lotação no Ceará e em Roraima. Era casado e deixa um filho.

Raimundo Filho ingressou na PRF em 2005. Ele é natural de Viçosa/CE, e atuou nos estados do Maranhão, Roraima e Ceará. Era casado e deixa duas filhas. Ainda segundo a Corporação, agentes da PRF, do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio), da Polícia Militar, e de outras forças de segurança estão no local da ocorrência. Um helicóptero da PM também foi acionado e pousou na pista.



"O falecimento dos nossos policiais entristece toda a instituição. Manifestamos nossa sincera solidariedade e irrestrito apoio à família, desejando conforto também a familiares e amigos neste momento de dor", diz a PRF, na nota.

(Com informações do Estado de Minas)