Vídeo: mulher bate em homem após sofrer assédio em posto de gasolina

Outras pessoas tentam conter a mulher, no entanto, ela segue batendo no homem. Ele fugiu do local na sequência (foto: Reprodução/Twitter)

As imagens de uma câmera de segurança de um posto de gasolina em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, viralizaram nas redes sociais por um motivo surpreendente. Após sofrer um assédio, uma mulher que estava na loja de conveniência do local bate no homem que a atacou.





As cenas mostram o momento em que a mulher estava sentada e o homem - que usava um moletom e não foi identificado - passa a mão na parte lateral de uma das coxas dela. Quase imediatamente, ela reage e começa a bater nele.

Outras pessoas tentam conter a mulher, no entanto, ela segue batendo no homem. Ele fugiu do local na sequência.





Casos do tipo tem sido recorrentes



Outro caso de assédio no Sul do país chamou a atenção em setembro de 2021. Uma ciclista de 25 anos sofreu um acidente após ser assediada ainda sob a bicicleta.





Imagens de segurança mostraram o momento e revelaram que um homem, em um carro branco, se aproximou da vítima para tocar em seu corpo. Na sequência ela se desequilibrou e caiu da bicicleta.





A mulher foi ajudada por três homens que estavam na rua no momento em que o assédio aconteceu.