Paulo Cupertino, acusado de matar ator de Chiquititas em 2019, é preso

Fotos de simulação de diferentes disfarces que poderiam ser usado pelo criminoso Paulo Cupertino Matias (foto: Polícia Civil/Divulgação)

O empresário Paulo Cupertino Matias, acusado pelos assassinatos do ator Rafael Miguel e dos pais do jovem, foi preso na tarde desta segunda-feira (16) pela polícia de São Paulo. O empresário estava foragido há três anos.

Cupertino era procurado pela Interpol e considerado um dos criminosos mais pergiosos do Brasil. Ele foi detido no Jardim Miriam, zona sul da capital paulista, e encaminhado ao Palácio da Polícia.Segundo a polícia, o emprésário negou os crimes ao ser preso. Ele é acusado de triplo homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa das vítimas. Dois amigos dele também são réus no mesmo caso por terem ajudado o assassino a fugir.

O crime, cometido em junho de 2019, teria sido motivado pelo relacionamento da filha de Paulo, Isabela Tibcherani, com Rafael Miguel, à época com 22 anos. O empresário foi até a casa da família do jovem e disparou 13 tiros contra Rafael e os pais do rapaz – , Miriam Selma Miguel, de 50, e João Alcisio Miguel, de 52. Os três morreram na hora.

Isabela e Rafael Miguel em fotos de redes sociais: namoro não era aceito pelo pai (foto: Reprodução/Redes sociais)

Rafael Miguel ficou conhecido por ter interpretado o personagem Paçoca na novela "Chiquititas", do SBT/Alterosa, e trabalhado em um famoso comercial de em que uma criança pede brócolis à mãe.

Na Rede Globo, atuou em novelas como “Pé na Jaca” e “Cama de Gato” e no especial de fim de ano “O Natal do menino imperador”.