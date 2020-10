Acusado de matar ator Rafael Miguel é preso no Paraná

(foto: Reprodução/TV Record ) Paulo Cupertino, suspeito de assassinar o ator Rafael Miguel e dos pais dele, foi preso no interior do Paraná, após ficar foragido por mais de um ano e quatro meses. Nesta semana, foi revelado que ele conseguiu tirar um novo documento de identidade original, mas com informações falsas, na cidade de Jataizinho (PR).

Rafael Miguel na infância e adolescente, após interpretar Paçoca, em Chiquititas (foto: Instagram/Reprodução )

Aparentemente motivado por ciúmes do namoro entre o ator Rafael Miguel, 22 anos, e a própria filha , Paulo Cupertino foi até a casa da família do jovem e disparou 13 tiros contra Rafael e os pais do rapaz — João Alcisio Miguel, de 52 anos, e Miriam Selma Miguel, de 50. Os três morreram na hora.

Cupertino era contra o namoro da filha, Isabela Tibcherani, com o ator de "Chiquititas". A finalidade da visita do jovem de 22 anos e sua família seria conversar sobre o relacionamento. Cupertino, no entanto, não deu chance para o diálogo.