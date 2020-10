PM se confundiu e Paulo Cupertino não foi preso, diz delegado

(foto: TV Record/Reprodução ) Paulo Cupertino, suspeito de matar o ator Rafael Miguel e os pais do jovem, não foi preso. O delegado-geral de Polícia de São Paulo, Ruy Ferraz Fontes, disse mais cedo ao portal G1 que a Polícia Militar do Paraná tinha detido o empresário. No entanto, no começo da tarde ele voltou atrás e afirmou que a corporação paranaense havia se confundido.

Apesar da fala do delegado, as forças de Segurança de São Paulo e do Paraná não confirmaram em nenhum momento de forma oficial a prisão. De acordo com o portal R7, a Polícia Militar do Paraná havia informado que prendeu um homem em uma blitz em Centenário do Sul, a 400 km de Curitiba, e que o suspeito seria Paulo Cupertino.





Mas a Polícia Civil do Paraná disse ao Correio que não recebeu nenhuma informação sobre essa prisão. A reportagem também procurou as secretárias de Segurança Pública dos dois estados e aguarda um posicionamento sobre a confusão.





O crime





Em junho do ano passado e, aparentemente, motivado por não aceitar o namoro do ator Rafael Miguel, 22 anos, com a filha Isabela Tibcherani, Paulo Cupertino foi até a casa da família do jovem e disparou 13 tiros contra Rafael e os pais do rapaz — João Alcisio Miguel, 52 anos, e Miriam Selma Miguel, 50 anos. Os três morreram na hora. Ele está foragido desde então.





Isabela se manifesta





Logo após a notícia da suposta prisão, Isabela Tibcherani comentou a suposta prisão do pai nas redes sociais, sem, no entanto, mencioná-lo. Ela se disse espantada, mas com sensação de alívio ao mesmo tempo. "Estou processando tudo. Por favor, me deem um tempo. A notícia veio de repente e não estava preparada. Só posso dizer que o sentimento é indescritível, de alívio espanto e paz", escreveu.