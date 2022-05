Mega-Sena e outras loterias: veja todos os sorteios deste sábado (14/5)

Loterias foram sorteadas neste sábado (14/5) (foto: Caixa/Reprodução)



A Caixa Econômica Federal sorteou, na noite deste sábado (14/5), seis loterias: os concursos 2481 da Mega-Sena; o 2521 da Lotofácil; o 5853 da Quina; o 2366 da Dupla Sena; o 1783 da Timemania e o 604 do Dia da Sorte.

O sorteio foi realizado no Espaço Caixa Loterias, no novo Espaço da Sorte, na Avenida Paulista, em São Paulo.





Mega Sena





A Mega-Sena, que tem o prêmio previsto de R$ 35,1 milhões, teve as seguintes dezenas sorteadas:01-08-21-27-36-37.





Quina





A Quina, com prêmio previsto de R$ 4,2 milhões, teve os seguintes números sorteados: 37-38-43-44-55.





Dupla Sena





Pelo concurso 2.366 da Dupla Sena, as dezenas sorteadas no primeiro sorteio foram 04 - 09 - 10 - 14 - 32 - 50. O prêmio é de R$ 2,3 milhões. No segundo sorteio, cujo prêmio é de R$ 69 mil, as dezenas foram 03 - 23 - 32 - 35 - 39 - 50.





Dia de Sorte





No Dia de Sorte, pelo concurso 604, as bolas sorteadas foram 06 - 07 - 12 - 18 - 20 - 24 - 28. O mês da sorte é julho. A premiação prevista é de R$ 1,6 milhão.





Timemania





Pelo concurso 1.783 da Timemania, as dezenas sorteadas foram 26- 27- 33 - 40 - 59 - 61 - 72. O time do coração é o Operário-PR. A premiação prevista é de R$ 18,5 milhões.





Lotofácil





A Lotofácil, que deve distribuir em torno de R$ 1,5 milhão para quem acertar as 15 dezenas, apresentou o seguinte resultado: 02-03-04-06-07-08-13-14-16-17-18-21-22-24-25.