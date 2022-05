Teto de ala desaba sobre pacientes de hospital em Recife

A direção da unidade informou que não houve registro de pacientes feridos (foto: Reprodução/Twitter) Na tarde desta segunda-feira (2/5) partes do forro de gesso do teto do Hospital da Restauração (HR), em Pernambuco, caíram e água atingiu pacientes e acompanhantes que estavam na sala. O hospital é o maior da rede pública do estado.

A Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE) divulgou em nota que o vazamento de água ocorrido no HR nesta tarde se deu por conta do rompimento de uma tubulação de água potável. O incidente aconteceu no 1º andar, em uma das salas da enfermaria, na unidade de trauma, e a vazão da água pressionou duas placas de gesso, fazendo com que cedessem. A SES-PE informa que o problema foi pontual e não está relacionado a estabilidade estrutural do prédio.

A direção da unidade informa também que não houve registro de pacientes feridos ou atingidos e o serviço não foi paralisado. Por conta do incidente, a equipe médica removeu imediatamente cerca de dez pacientes que estavam no setor, mas que já retornaram ao ambiente.

A equipe de manutenção, que também foi acionada, conteve o vazamento em poucas horas, assim como a equipe de limpeza, que higienizou o local. Por prevenção, foram retiradas outras placas de gesso até o total reparo da tubulação e recolocação das placas.