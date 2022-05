Whopper Costela, do Burger King, não tem costela; entenda

Whopper Costela do Burger King também não tem costela, segundo denúncias (foto: Reprodução) Após a revelação da rede de fast food McDonald’s de que a nova linha da marca, a McPicanha, não é feita de picanha, o hambúrguer Whopper Costela, do Burger King, foi alvo de denúncias nas redes sociais por também não ter o corte de carne que leva o nome.





Segundo o site oficial da rede, o hambúrguer de carne de porco tem "aquele aroma inconfundível de Costelinha", mas internautas argumentaram que em propagandas e no nome do produto, é possível acreditar de que ele é feito com o corte de carne suíno.





Para o advogado Fernando Chagas, que faz postagens sobre direitos do consumidor no TikTok, a propaganda do hambúrguer do Burger King é mais enganosa do que a do McDonald’s. "O nome tem costela, tem uma costela do lado [em foto de anúncio] do lanche para ter só aroma de costela?", questiona.





No vídeo o advogado explica que em textos o Whopper Costela é vendido com a ideia de ter apenas o sabor de costela mas, que em propagandas a rede fala que o produto tem o sabor da costela.





Ao Correio o Burger King informou que transparência para com os clientes é um valor fundamental e inegociável e informou que o lançamento do Whopper Costela sempre trouxe com clareza a composição do hambúrguer presente no sanduíche.





Veja o posicionamento do Burguer King na íntegra:









“A transparência para com os nossos clientes é um valor fundamental e inegociável para o Burger King. Nesse sentido, em relação ao Whopper Costela, a rede ressalta que o produto, feito de paleta suína, leva em sua composição aroma de costela 100% natural sem qualquer ingrediente artificial. Além disso, reforça que desde o lançamento do produto sempre trouxe com clareza em sua comunicação e em todos os materiais e peças publicitárias, cardápios e materiais oficiais de marca a composição do hambúrguer presente no sanduiche - feito com carne de porco (paleta suína) e sabor de costela.













A marca ainda reforça que alinhado aos seus compromissos de sustentabilidade assumidos o produto Whopper Costela é 100% livre de quaisquer corantes, conservantes e aromatizantes artificiais.





A marca se mantém à disposição de seus clientes por meio de seus canais de contato para tirar dúvidas e prestar esclarecimentos sobre esse e quaisquer outros produtos de seu portfólio.”