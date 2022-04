Mulher de personal que agrediu morador de rua diz que acionou a Justiça

Sandra Mara Fernandes e o marido, Eduardo Alves em foto no Instagram (foto: Reprodução/Instagram) Sandra Mara Fernandes, esposa do relações sexuais com a mulher dentro de um carro no Distrito Federal, publicou nota e falou sobre o caso pela primeira vez após ser internada. Ela afirma ter sofrido um surto antes de ter sido abusada sexualmente e que buscará por reparação na Justiça. Marado personal trainer que agrediu um morador de rua por tercom a mulher dentro de um carro no Distrito Federal, publicou nota e falou sobre o caso pela primeira vez após ser. Ela afirma ter sofrido umantes de ter sidoe que buscará por reparação na









"Hoje eu busco na Justiça os meus direitos, pois nunca faltei com respeito com ninguém. Eu não merecia ter sido tratada como uma qualquer e principalmente, ter sido usada como objeto de prazer durante delírios e alucinações que confundiram minha mente e me colocaram num contexto nojento e sórdido", comenta Sandra.





Fora do veículo, Givaldo foi agredido pelo personal trainer Eduardo Alves até cair desacordado no chão. O caso tomou conta do noticiário nos dias seguintes com a divulgação das imagens de uma câmera de segurança próximo ao local que flagrou as cenas. O agora ex-morador de rua foi encaminhado a um hospital e ganhou status de subcelebridade após o caso.





Depois de ter sido atendido e liberado do hospital e ser informado da proporção que o caso tomou, Givaldo afirmou que estava próximo ao terminal rodoviário de Planaltina, quando foi abordado por Sandra dizendo que queria 'namorar' com ele. Ao informar que era morador de rua, ele conta que ela teria respondido não ter problemas.





Câmera de segurança flagrou o personal trainer Eduardo Alves agredindo morador de rua em Planaltina (foto: Reprodução/Redes Sociais) "Então, na condição onde estive, eu sei que tinha legítimo direito de ser defendida. Agradeço ao meu esposo por tudo o que ele fez por mim. Ele me defendeu durante e depois do ocorrido, pois sabe que em condições normais eu jamais teria permitido passar por aquilo", diz Sandra, acrescentando que foi humilhada publicamente após o caso.





"Fui vítima de chacotas, humilhações em rede social. Fui tachada como uma mulher qualquer, uma mulher promíscua, uma mulher com fetiches, uma traidora. E mais ofendida ainda por ter sido atacada por outras mulheres que entenderam que eu merecia o pior. Eu sempre soube que vivemos numa sociedade desigual, mas eu não escolhi ter um surto, eu não escolhi ter sido humilhada, eu não escolhi ter minha vida exposta e devastada", aponta.





Confira o texto na íntegra:





"Olá me chamo Sandra Mara Fernandes, sou mãe de Anna Laura e esposa do Eduardo Alves. Venho através dessa postagem agradecer as pessoas que se levantaram para me defender quando eu não tinha condições.





Passei por dias muito difíceis, nunca me imaginei naquela situação. Eu me sinto profundamente dilacerada pelo ocorrido. Hoje eu tenho ciência de tudo o que foi dito enquanto eu estava internada e sendo cuidado por médicos, psicólogos e assistentes sociais, enfermeiros e outros profissionais.





Fui vítima de chacotas, humilhações em rede social. Fui tachada como uma mulher qualquer, uma mulher promiscua, uma mulher com fetiches, uma traidora. E mais ofendida ainda por ter sido atacada por outras mulheres que entenderam que eu merecia o pior.





Eu sempre soube que vivemos numa sociedade desigual, mas eu não escolhi ter um surto, eu não escolhi ter sido humilhada, eu não escolhi ter minha vida exposta e devastada"





Então na condição onde estive eu sei que tinha legítimo direito de ser defendida. Agradeço ao meu esposo por tudo que ele fez por mim. Ele me defendeu durante e depois do ocorrido, pois sabe que em condições normais eu jamais teria permitido passar por aquilo. Agradeço também ao meu pai, minha madrasta, meus irmãos e amigos, que me acolheram e ajudaram o Eduardo e a Anna Laura. Sou profundamente grata aos profissionais que me ajudaram a compreender o que estava acontecendo quando eu já não tinha domínio da minha própria vida.





Hoje eu busco na Justiça os meus direitos, pois nunca faltei com respeito com ninguém, e eu não merecia ter sido tratada como uma qualquer e principalmente, ter sido usada como OBJETO de prazer durante delírios e alucinações que confundiram minha mente e me colocaram num contexto nojento e sórdido. Sigo Batalhando, um dia de cada vez para retornar a minha existência e vou conseguir porque Deus é maior e infinitamente bom."