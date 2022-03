Personal espanca morador de rua ao flagrar sexo com esposa em carro

(foto: Redes sociais/Reprodução)

Um personal trainer espancou um homem em situação de rua em Planaltina, no Distrito Federal, após flagrar o agredido e a esposa fazendo sexo no carro dela. Em um vídeo capturado por câmeras de segurança do local, compartilhado nas redes sociais, é possível ver o “amante” sair do carro nu e ser agredido pelo marido. O caso ocorreu na noite da última quarta-feira (9/3) e é investigado pela 16ª Delegacia de Polícia Civil de Planaltina. Veja:No registro, vê-se que, enquanto o marido está na janela do passageiro em uma provável conversa com a esposa, o homem em situação de rua sai do carro pela porta do motorista, nu, com um pedaço de roupa na mão e descalço. Em seguida, ele é derrubado com um soco pelo personal.

O homem se levanta e tenta se aproximar do veículo, mas é derrubado mais uma vez pelo marido. Ele desfere socos e pontapés contra o morador de rua, que cai e fica imóvel.



Por fim, o personal dá um tapa no rosto dele. Em seguida, afasta-se da cena e parece perder as forças. Ele se abaixa e respira fundo algumas vezes. No fim do registro, a esposa sai do veículo, enquanto ele faz uma ligação.



O site R7 teve acesso a gravações de áudio em que a mulher relata o ocorrido. Ela conta que encontrou o homem enquanto estava com a sogra e que ele pediu para encontrá-la depois, o que ela concordou, em fazer.



No entanto, a fala da mulher mostra certa confusão mental. Em um momento, ela diz que encontrar o morador de rua era uma missão religiosa, uma parte do propósito dela. Ela chegou a dizer ainda que por vários momentos via o homem como “Deus” e outras como o marido dela.