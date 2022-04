Pai de Gabriel Luiz diz que não há previsão de alta: 'Quadro ainda é grave'

Jornalista Gabriel Luiz passa por novos exames neste domingo (17/4) (foto: Reprodução)

O jornalista da TV Globo, Gabriel Luiz, vítima de tentativa de latrocínio na noite de quinta-feira (14/4), passa por novos exames na manhã deste domingo (17/4), com o intuito de avaliar a liberação de uma dieta líquida. De acordo com informações obtidas pelo Correio, o editor do telejornal DF TV passou a noite "menos agitado" e dormiu melhor. O jornalista, de 28 anos, passou por O jornalista da TV Globo, Gabriel Luiz, vítima de tentativa de latrocínio na noite de quinta-feira (14/4), passa por novos exames na manhã deste domingo (17/4), com o intuito de avaliar a liberação de uma dieta líquida. De acordo com informações obtidas pelo, o editor do telejornal DF TV passou a noite "menos agitado" e dormiu melhor. O jornalista, de 28 anos, passou por quatro cirurgias e segue internado na unidade de terapia intensiva (UTI).

Ao Correio, o servidor público Wilton Luiz Araújo, pai de Gabriel, informou que ainda não há previsão de quando o jornalista receberá alta. "O quadro ainda é grave, mas aos poucos está melhorando e tendo uma boa recuperação", diz. Gabriel está estável, lúcido e consciente e, inclusive, já conversa. Até então, o jornalista - que está internado desde a última sexta-feira (15/4) - está sendo alimentado por soro, de forma intravenosa. Ele é acompanhado por familiares, que se revezam durante a internação.





Sobre o caso





Gabriel Luiz foi atacado por dois indivíduos no fim da noite de quinta-feira (14/4), próximo ao condomínio onde mora, no Sudoeste. Foram 10 facadas, desferidas no pescoço, abdômen e na perna esquerda. Cerca de 20 horas depois da tentativa de latrocínio contra o jornalista Gabriel Luiz, a Polícia Civil do Distrito Federal identificou e capturou os dois autores do crime.





O adolescente de 17 anos, envolvido no ataque, foi apreendido no fim da tarde de sexta (15/4), por volta das 17h30, e encaminhado à Delegacia da Criança e Adolescente (DCA 1) da Asa Norte. O maior, de 19, foi preso um pouco depois, por volta das 19h30, quando chegou à 3ª DP (Cruzeiro Velho) cercado por policiais para prestar depoimento.