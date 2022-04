Carro atropela mulher ao avançar sobre fiéis em procissão em Goiânia

Imagens mostram momento em que carro atinge os fiéis (foto: Reprodução/TV Anhanguera)

Um carro avançou sobre fiéis que participavam de uma procissão em Goiânia nesta sexta-feira (15/4) e atropelou uma mulher. Câmeras de segurança próximas ao local registraram o momento.

Imagens mostram o momento em que um veículo avança sobre o grupo de pessoas que participavam da tradicional procissão do Senhor Morto, na capital goiana, e uma mulher cai no chão. De acordo com o G1, testemunhas contaram que ela foi levada ao hospital em um carro particular e se queixava de dores no tornozelo.





Outras pessoas que testemunharam o ocorrido anotaram a placa do carro para denunciar à polícia. O advogado Caio Fernando Aguiar, que estava em um veículo atrás do que avançou na procissão, contou que as pessoas pediam ajuda quando a mulher foi arremessada ao chão.





“Pediam para ele parar, uma reação normal, de pânico. Mas ele não parou, seguiu para frente e eu vi que pelo menos uma pessoa ficou ferida”, relatou o advogado.





No vídeo, é possível ver o momento em que o veículo começa a avançar sobre a faixa de pedestre. Pessoas fazem gestos para que ele aguarde. Um homem coloca as mãos sob o capô do carro e vai em direção à janela do motorista.





Ele então acelera contra uma mulher, que cai no chão e alguns pedestres a socorrem. Em seguida, as pessoas começam a bater no carro. Um homem chuta o para-choque traseiro do veículo e outro, a porta. O motorista, então, acelera e foge.