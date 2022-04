Idosa arrastada por 400 metros em assalto recebe alta no Rio

Idos foi vítima de tentativa de latrocínio (foto: Reprodução)

A idosa Eci Coutinho, de 72 anos, recebeu alta do Hospital Getúlio Vargas, no Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (15/4), após quase uma semana internada depois de ser arrastada por cerca de 400 metros durante um assalto em Pavuna, na Zona Norte da cidade. A mulher precisou passar por uma cirurgia para a colocação de uma prótese no ombro.

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que a mulher é arrastada após tentar sair do carro roubado pelos criminosos. Ela ficou presa pelo cinto de segurança. O caso aconteceu no último sábado (9/4).

A Polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu duas pessoas acusadas de participarem do crime.





No momento do assalto, Eci estava com mais quatro pessoas, todas da mesma família, no carro. A família foi abordada por uma moto enquanto estava parada no sinal. Todos saíram do veículo, porém Eci ficou presa ao cinto de segurança e foi arrastada mesmo assim.