Ex-BBB Rodrigo está recuperando a consciência aos poucos, diz irmão

Rodrigo está se recuperando de acidente de carro (foto: Instagram/reprodução)

O ex-BBB Rodrigo Mussi está se recuperando do grave acidente de carro que sofreu no dia 31 de março. O irmão do ex-brother, Diogo Mussi, usou as redes sociais nesta sexta-feira (15/4), para atualizar os fãs sobre o estado de saúde de Rodrigo. Segundo Diogo, o influenciador está evoluindo bem no processo de extubação e vem recobrando a consciência aos poucos.

“O Rod está bastante agitado, oscilando entre momentos de realidade e de confusão. O processo de extubação continua e nosso guerreiro está indo muito bem! Aguardemos o retorno do gigante!”, comemorou Diogo.

(foto: Instagram/reprodução)

RELEMBRE O CASO

Rodrigo sofreu um grave acidente de carro na madrugada do dia 31 de março. O ex-BBB precisou de uma cirurgia de emergência na cabeça, devido ao traumatismo craniano que sofreu com o impacto, e uma outra na perna, consequência de uma fratura exposta.

Desde então, o irmão de Rodrigo vem compartilhando os boletins médicos com os fãs e amigos do ex-BBB pelas redes sociais.