Ex-BBB Rodrigo Mussi é operado e ficará sedado na UTI por 48 horas

Rodrigo Mussi sofreu traumatismo craniano e diversas fraturas pelo corpo (foto: Reprodução/Instagram) O ex-BBB Rodrigo Mussi, de 36 anos, foi operado na noite dessa quinta-feira (31/3), no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após se envolver em um grave acidente de trânsito durante a madrugada. De acordo com comunicado publicado por volta das 23h pela assessoria do influenciador, a cirurgia na cabeça havia sido finalizada e ele deverá permanecer em observação por 48 horas.

Segundo informações preliminares, o empresário teria sido lançado para fora de um carro em movimento após uma batida com um caminhão. Ele estaria em um veículo de aplicativo sem cinto de segurança. Antes do acidente, ele compareceu ao jogo de futebol entre São Paulo e Palmeiras, realizado na noite de quarta-feira, onde esteve com amigos.

Devido ao acidente, Rodrigo Mussi sofreu traumatismo craniano e diversas fraturas pelo corpo. O motorista do carro de aplicativo teria cochilado ao volante, mas a polícia ainda vai investigar o caso.

Considerado um estrategista, Rodrigo não foi bem recebido pelo público do Big Brother Brasil 22 e acabou sendo o 2° eliminado da temporada.

Atualização estado de saúde Rodrigo Mussi, 23h. pic.twitter.com/IW4Fk0S30B — MM Estratégia de Imagem (@mmestrategia) April 1, 2022