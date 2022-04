Fãs querem fazer de Valéria Almeida sua próxima diva pop favorita

As perfomances inusitadas de Val eram publicadas nas redes e se tornaram tópicos de discurssões. Ao interagir com o público, ela ganhou visibilidade e entrou para a lista de "queridinhos" dos memes.











Atualmente, Val se aposentou da carreira de cover da Selena Gomez e investe em projetos solos. Mas, da capa à divulgação do álbum 'Secrets', todo o material foi idealizado e produzido pelo fã-clube Portal Valéria Almeida.



Hits virais dos streammings

A principal canção do projeto, "Let's go (Hum hum hum)", que conta com um sample da música "Look at her now", da Selena Gomez, ficou em primeiro lugar da lista "Hit Virais no Brasil", do Spotify.



Conforme publicação do Portal Valéria Almeida, o álbum "Secrets" e o single de trabalho "Let’s go (Hum hum hum)" ficaram em primeiro lugar em vendas no Apple Music.

Além disso, o perfil Latino Gang, que é especializado em música latina, divulgou o disco e nomeou Val como "fênix do pop brasileiro". A publicação conta com mais de 11 mil likes no Twitter.

Fénix del pop brasileño, "Secrets" de Val Almeida alcanza el puesto #1 de iTunes Brasil. 🇧🇷 pic.twitter.com/QEDXOCpAXC — Latino Gang (@LxtinoGang) April 11, 2022







Apesar de não participar do processo criativo do álbum, Valéria recebe 50% dos lucros das vendas das músicas e play nos streamings por direitos autorais. "50% do lucro no Spotify é meu por ser minha voz e etc. Quero agradecer também aos Valeriers por divulgarem o buzz do álbum. Esperem por algo grande vir", contou em uma publicação no Twitter na noite de segunda-feira (11/4).





Base de fãs

O sucesso vem da personalidade viral da Valéria, que ficou famosa por ser cover de Selena Gomez. Os vídeos dela se tornaram memes nas redes sociais e ela foi "abraçada" por fãs. Com um tom de ironia, perfis nas redes sociais usam de falas típicas da cultura pop, como 'entregou tudo', para elogiar a cantora.

Após deixar a profissão de 'cover da Selena Gomez', Val investiu em sua carreira como personalidade pública e conta detalhes da sua vida pessoal nas redes sociais.





Review

Entrando na onda do projeto, fãs publicam vídeos com opiniões do projeto. "A excelência do experimental" afirma a crítica de música pop Jenny Prioli, que gravou um vídeo com sua opinião.





%uD83D%uDEA8 APROVADO! Jenny Prioli deixa críticas positivas ao álbum %u201CSecrets%u201D: pic.twitter.com/2wMboToHAB %u2014 Portal Valeria Almeida (@PortalValBR) April 12, 2022