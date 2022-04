Homem do tempo de 'Granizo' erra previsão e vira inimigo de Buenos Aires

Tempestade de gelo dá prejuízos e causa pânico em Buenos Aires, após meteorologista famoso prever belo dia com 'céu totalmente limpo' (foto: Netflix/divulgação )



“Granizo”, nova produção argentina da Netflix, alcançou a marca de filme em língua não inglesa mais assistido globalmente da plataforma. A comédia dramática conta a história de um famoso e egocêntrico meteorologista, que, após errar previsão em rede nacional, é forçado a se mudar para o interior e repensar sua vida.





Dirigido por Marcos Carnevale, aborda questões da sociedade contemporânea, como a relação do público com a mídia, o cancelamento (pessoas perseguidas e banidas por participantes das redes sociais) e a transformação da ciência em espetáculo.





O ator e comediante argentino Guillermo Francella vive Miguel Flores, meteorologista competente e narcisista, que acaba de ganhar seu próprio programa em uma das redes de maior audiência de Buenos Aires, chamado “El show del tiempo”.





“Hoje à noite e amanhã, o céu estará totalmente limpo, com máxima de 22º. Eu, Miguel Flores, o infalível, garanto”, afirma, na estreia do programa. Tido como o “deus do tempo” por seu público, ele deixa de anunciar uma das piores tempestades de granizo da história da capital argentina, que causa prejuízos astronômicos tanto para a cidade quanto para os moradores.





O público, claro, não perdoa: Flores é atacado nas redes sociais, “condenado” na internet e obrigado a conviver com o ostracismo. Pior: leva a culpa não apenas por seu erro, mas pelo infortúnio da tempestade.





O ex-deus do tempo foge para Córdoba, no interior do país, onde a filha Carla (Romina Fernandes) vive desde a morte da mãe. Lá, Flores analisa sua vida e o relacionamento familiar, processo que o leva a redescobertas pessoais e profissionais.

A confiança cega na mídia vira tormento para o taxista Luis (Peto Menahem). Fã de Flores, ele acaba tendo o automóvel destruído pela tempestade. Frustrado e alvo de zombaria dos colegas, descobre que o seguro não cobre os danos.





Por outro lado, o produtor de TV Gustavo (Martín Seefeld) só se importa com a audiência do programa e os comentários do público, sem dar a mínima para a destruição causada pela natureza.





Difamado nas redes sociais, Flores enfrenta protestos e atentados à sua casa. Restam-lhe apenas o peixe de estimação, Osvaldinho, e a possibilidade de novos ares na casa da filha.



Filme de Marcos Carnevale. Com Guillermo Francella, Romina Fernandes, Peto Menahem e Martín Seefeld. Disponível na Netflix.