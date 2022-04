Pai é preso por estuprar filha adolescente após dopar a menina

(foto: Cristiano Gomes/CB/D.A Press)

O pai de uma adolescente foi preso em flagrante acusado por estupro de vulnerável, na manhã desta sexta-feira (1º/4), na Colônia Agrícola Samambaia, localizada em Vicente Pires, no Distrito Federal.A delegada-chefe da 8ª Delegacia de Polícia (Paranoá), Jane Klébia, informa que o pai da vítima embriagou a jovem e depois deu medicação a ela para dormir, antes de praticar o crime.O estupro foi confirmado por perícia. A jovem realizou exame de corpo de delito no Instituto de Medicina Legal (IML), onde foi confirmado o estupro."Ele (pai) está na delegacia, com a mãe e a filha para serem ouvidas", adianta a investigadora.Procurada pela reportagem, a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) informa que o chamado ocorreu por volta das 6h.