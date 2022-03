Homens impedem estupro e matam suspeito no DF; veja vídeo

Caso aconteceu em uma loja no Riacho Fundo 2, no Distrito Federal (foto: CBMDF/Divulgação )

Uma lojista foi salva de um possível estupro, dentro do próprio estabelecimento, no Riacho Fundo 2, no Distrito Federal, na tarde dessa quinta-feira (10/3). O agressor, 34 anos, foi detido por três homens e agredido até a morte.





Em imagens feitas pelo grupo Samambaia nas Ruas, é possível ver a ação do suspeito, que puxa os cabelos da lojista, derruba-a no chão e parte para cima dela. Os registros foram cedidos para a TV Brasília. Em respeito à comerciante, o Correio borrou parte dos vídeos com as cenas fortes. Assista abaixo.









O fato ocorreu entre 14h e 15h de quinta-feira (10/3), no Conjunto 5 da QN 14 da cidade, dentro de uma loja de produtos íntimos. Nas imagens, é possível ver que a lojista atendia o agressor, mostrando a ele mercadorias, quando, ao entrar no que parece ser o estoque do local, é agredida pelo suspeito, que fecha a cortina do ambiente.





Depois de quase um minuto de agonia, três homens entram na loja e partem para cima do agressor, impedindo o estupro. Eles espancaram o suspeito, que morreu no próprio local. Informações da Polícia Militar do DF (PMDF) e do Corpo de Bombeiros Militar do DF (CBMDF) apontam que ele foi a óbito no local, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.





Os bombeiros chegaram a executar manobras de ressuscitação por cerca de uma hora, mas a morte foi declarada no local, pela equipe médica do resgate aéreo do CBMDF. A corporação participou do socorro com duas viaturas por terra e 13 treze militares, além da aeronave.





Antes dos procedimentos de reanimação, a equipe do CBMDF encontrou o agressor caído ao chão, com ausência de sinais vitais. Quando chegaram ao local, os policiais se depararam com o suspeito detido pela população.





A PMDF foi informada por testemunhas que ele era conhecido na região como usuário de "drogas pesadas".