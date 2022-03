Mega-Sena acumula de novo e prêmio deverá passar dos R$ 100 mil

Dezenas sorteadas da Mega na noite deste sábado (26/3) (foto: Youtube/Caixa)

A Mega Sena, mais uma vez, acumulou. Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2.466, que pagaria R$ 90 milhões. Confira os números: 02 - 03 - 13 - 20 - 53 - 54.

Na próxima quarta-feira (30), a Mega deverá pagar mais de R$ 100 milhões para quem acertar os seis números. De acordo com a Caixa, 160 apostas fizeram a quina e cada uma vai receber R$ 34.522,77. Outras 11.384 apostas acertaram a quadra e cada uma levará R$ 693,15.

O sorteio foi realizado no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo.

A probabilidade de acertar todas as dezenas sorteadas varia de acordo com o número de dezenas marcadas e do tipo de aposta feita.

Quem optou por uma aposta simples, com seis dezenas, com preço de R$ 4,50, a probabilidade de ganhar o prêmio é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa.

Já a aposta máxima, com 15 dezenas, com o preço de R$ 22.522,50, a probabilidade de ganhar na Mega é de 1 em 10.003.