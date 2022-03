Apostadores em fila nas lotéricas de BH por prêmio milionário da Mega-Sena

Fila na lotérica para fazer apostas na região centro-sul de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O concurso 2.463 da Mega-Sena será sorteado nesta quarta-feira (16/03) e pode pagar o quinto maior valor da história, R$ 165 milhões, para quem acertar as seis dezenas.





A aposta mínima custa R$ 4,50 e pode ser realizada em casas lotéricas e também pela internet até as 19 horas.

Na região Centro-Sul de Belo Horizonte, a população fez fila em lotéricas sonhando com o prêmio.

Rodrigo Otávio estava na fila para jogar e contou que a expectativa para o resultado é a melhor possível. "Como dizem, se você não arriscar, não petisca".

Caso ganhe, Rodrigo pretende ajudar a família e pesquisar a melhor forma de investimento. "Parar para pensar e continuar vivendo, mais tranquilo".

Rodrigo Otávio pretende investir o dinheiro e ajudar a família caso leve o prêmio (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O valor de R$ 165 milhões pode chegar a render cerca de R$ 900 mil por mês caso aplicado em poupança. Se investido em CDB pré-fixado, o valor pode chegar a R$ 1,5 milhão por mês.

O sorteio ocorre às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no terminal Rodoviário Tietê, na cidade de São Paulo e será transmitido no canal do Youtube da Caixa.