Quarta-feira é de calor e possibilidade de chuva em BH e região

Em BH a máxima prevista é de 31ºC (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press) Nesta quarta-feira (16/3), as temperaturas permanecem em alta no estado, incluindo Belo Horizonte e Região Metropolitana. De acordo com a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o dia será de calor e possibilidade de chuvas em algumas regiões do estado.









Nas outras regiões do estado, o calor também prevalece. No Sul de Minas, Oeste e Triângulo Mineiro a previsão meteorológica indica que o dia será de céu nublado a parcialmente nublado com pancadas de chuva. Já no Noroeste do estado e na Central Mineira, parcialmente nublado com pancadas de chuva isoladas.





"Nas outras regiões, céu claro a parcialmente nublado com possibilidade de chuva", afirma Claudemir.





De acordo com o meteorologista, a partir de amanhã (17/3) não há mais possibilidade de chuva. "Vão diminuir as possibilidades de chuva e os próximos dias ficarão por volta de 31ºC", afirma.

A máxima prevista para hoje, no estado, é na Zona da Mata, com 36ºC.