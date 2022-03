Aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50 (foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil)

As dezenas sorteadas ontem, do concurso 2463 da Mega-Sena foram: 11 – 31 – 16 – 42 – 51 – 37. Segundo o banco, em todo o país, 281 apostas acertaram a quina e outras 20.541 apostas acertaram a quadra.

A noite desta quarta-feira (16/3) foi de sorte - ou quase sorte - para os 26 mineiros que acertaram a quina da Mega-Sena. Ao acertar cinco, das seis dezenas do sorteio milionário, os ganhadores levaram para casa o prêmio de R$ 51.216,19.Outros 2.038 moradores de Minas Gerais acertaram a quadra e ganharam R$ 1.000,90. Valor total do prêmio, para aqueles que marcassem as seis dezenas, estava estipulado em R$ 165 milhões.