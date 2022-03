Mega-Sena: ninguém acerta e prêmio vai a R$ 165 milhões

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)





Ninguém acertou as seis dezenas do sorteio da Mega-Sena deste sábado (12/03) no concurso 2.462, realizado em São Paulo (SP). Assim, o prêmio subiu de R$ 130 milhões para R$ 165 milhões que serão sorteados na próxima quarta-feira (16/03).





03 - 16 - 23 - 41 - 45 - 57 As dezenas sorteadas hoje são: