"Terror do INSS": idoso que viralizou na internet se recupera da dengue

Andrelino Vieira Silva, de 121 anos, ficou internado por cinco dias após contrair dengue (foto: Arquivo Pessoal/Reprodução ) idoso de 121 anos, conhecido como o “Terror do INSS” venceu mais uma batalha e mostrou, mais uma vez, ter uma saúde de ferro. Com bom humor, não tem planos de deixar de “aterrorizar” o Instituto responsável pelo pagamento das aposentadorias no Brasil.









O aposentado mora há 40 anos em Aparecida de Goiânia, região metropolitana de Goiânia, e é pai de sete filhos, 13 netos, 16 bisnetos e um tataraneto.

Quem é Andrelino Vieira Silva, o “Terror do INSS”?

Andrelino Vieira Silva ao comemorar o 121º aniversário, em fevereiro deste ano (foto: Redes Sociais/Reprodução ) Ao completar 121 anos, em fevereiro deste ano, a família do senhor Andrelino decidiu presenteá-lo com um aniversário temático. Em tom de brincadeira, as velinhas foram sopradas em um bolo com a plaquinha comemorativa: “121 anos, o terror do INSS”.





A imagem do aposentado, com um sorriso no rosto e segurando o bolo, rapidamente se tornou viral nas redes sociais e o senhor Andrelino se tornou o queridinho da internet.





A surpresa foi encomendada pela neta Janaína Lemes de Souza, de 36 anos, que garantiu que o avô está lúcido e é saudável.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.