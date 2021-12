Será que a moda pega? Árvore de Natal feita de alfaces viraliza na internet

As folhas do pé de alface foram decoradas com as 'bolinhas' típicas de Natal (foto: Reprodução )

As decorações de Natal se caracterizam por luzes ‘pisca-pisca’, enfeites brilhantes, estrelas, velas, papai noel, presépio e as típicas árvores de Natal. As tradicionais são montadas com falsos pinheiros, mas, em Jundiaí, no interior de São Paulo, o aposentado Davi Simão teve uma ideia diferente: decorar um pé de alface.