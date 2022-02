Idoso completa 121 anos com bolo temático 'Terror do INSS'

(foto: Arquivo pessoal/Andrelino Vieira da Silva)

O aposentado Andrelino Vieira da Silva, morador de Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana da capital, comemorou 121 anos de vida com bolo temático com os dizeres “Terror do INSS”. A surpresa foi encomendada pela neta Janaína Lemes de Souza, de 36 anos, que garantiu que o avô está lúcido e é saudável.









Ela afirmou ainda que o avô é lúcido, ativo, cozinha e cuida das "coisinhas dele". “Ele leva uma vida normal. Ele adora forró e ia sempre dançar”, contou.





Terror do INSS





O aniversário do aposentado foi comemorado na última quinta-feira (3) em uma reunião apenas com os familiares que vivem no mesmo terreno.





“Como estamos todos com covid-19, fizemos apenas um bolinho para não deixar passar em branco, só nós, mesmo. Mas ele está super bem, apenas com sintomas leves. Ele tomou as três doses da vacina”, explicou a neta.





Janaína revelou também que todo ano manda fazer um bolo para o aposentado. "Neste ano, um amigo viu na internet uma pessoa que fez um bolo dessa forma e me mandou dizendo: ‘É a cara do seu avô''', disse.





“É um privilégio muito grande ter uma pessoa dessa idade na família para poder compartilhar histórias com a gente. Minha filha teve a oportunidade de ter um bisavô. Eu não tive. A gente valoriza todos os momentos. Ele viaja, vai a barzinhos, faz de tudo”, afirmou Janaina.