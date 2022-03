Motorista da '99' terá reajuste de 5% por quilômetro rodado, diz empresa

A ação entrará em vigor já nos próximos dias (foto: Divulgação/99)

A plataforma de transporte de passageiros por aplicativoestá oferecendo uma compensação financeira para seus motoristas cadastrados na plataforma devido ao novo aumento no valor dos combustíveis.

O quilômetro rodado no ganho do motorista de todo o país será reajustado em 5% para anular a escalada nos preços dos combustíveis. A ação entrará em vigor já nos próximos dias em todas as 1.600 cidades onde a empresa opera no Brasil, segundo a

Outra novidade é que a empresa está testando uma solução de subsídio para acompanhar automaticamente as flutuações dos combustíveis, tanto para cima quanto para baixo. Após os testes, o novo recurso teria o potencial de trazer ainda mais transparência e segurança aos parceiros.

Ainda conforme a plataforma, continua vigente o pacote Mais Ganhos 99, com medidas como o Taxa Zero, que oferece aos condutores 100% do valor das corridas em períodos e cidades específicas, além de mais ganhos com o recebimento por taxa de congestionamento, e taxa de deslocamento.