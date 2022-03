Rio de Janeiro acaba com obrigatoriedade de máscaras em locais fechados

Rio de Janeiro é a primeira cidade do Brasil a liberar uso de máscara em ambientes fechados (foto: Getty Images) O uso de máscara de proteção contra o novo coronavírus em ambientes fechados vai ser abolido do Rio de Janeiro e o decreto será publicado nesta terça-feira (8/3) no Diário Oficial do Município. A recomendação partiu do Comitê Especial de Enfrentamento à COVID-19 da Prefeitura do Rio de Janeiro em uma reunião nesta segunda-feira (7/3) no Centro de Operações e Resiliência (COR-Rio), na Cidade Nova, Região Central.



Cumprindo as determinações do Comitê Científico amanhã sai decreto acabando com a obrigatoriedade de máscaras em espaços abertos e fechados. Com um esforço para vacinar aqueles que podem tomar dose de reforço, em 3 semanas acabamos tb com o passaporte. https://t.co/U9pqIspFMF %u2014 Eduardo Paes (@eduardopaes) March 7, 2022









Desta forma, a cidade passa a ser a primeira do país a desobrigar por completo o uso do equipamento de proteção. Segundo o boletim epidemiológico divulgado nesta segunda (7/3) pela prefeitura, a taxa de letalidade da doença está em 0,3% e todos os indicadores da pandemia despencaram em março. Confira:





Queda dos casos de COVID-19 no Rio de Janeiro (foto: Divulgação)







A vacinação também foi outro fator que contribuiu para a decisão do Comitê: 87,8% dos cariocas tomaram a primeira dose ou a vacina de dose única e 83,8% completaram o esquema vacinal com as duas doses. Outros 42,3% ainda garantiram a dose de reforço. Em relação à população acima de 18 anos, os dados são ainda melhores: 99,9% tomaram a primeira dose, 99,5% receberam a segunda aplicação e 54,1% também tomou a 3ª dose.





Índice de vacinação no Rio de Janeiro (foto: Divulgação)







O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, disse ao G1 que a exigência do passaporte vacinal continua mantida pelo menos até o fim de março. “Temos a menor transmissão desde o começo da pandemia, de 0,3, e uma positividade menor que 5%, com uma redução gradativa ao longo das últimas semanas”, afirmou. “Hoje é cada vez mais difícil ver um caso grave de Covid no Rio por causa da nossa alta cobertura vacinal”, completou





No entanto, há algumas exceções, como a recomendação pelo uso de máscara ainda valendo para profissionais de saúde e também em escolas. Pessoas imunossuprimidas, com comorbidades de alto risco, não vacinadas e com sintomas de síndrome gripal também devem manter o uso da máscara.