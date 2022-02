Menina de 6 anos leva choque e morre ao encostar em extensão da TV

Menina de 6 anos leva choque e morre ao encostar em extensão elétrica (foto: PCGO/ reprodução )

Uma menina de 6 anos morreu após levar um choque em uma extensão elétrica em Niquelândia, norte de Goiás, no sábado (19/2). Uma menina de 6 anos morreu após levar um choque em uma extensão elétrica em Niquelândia, norte de Goiás, no sábado (19/2).

De acordo com a Polícia Militar, a menina chegou a ser levada ao hospital municipal, mas não resistiu. A corporação explicou que a equipe médica tentou reanimá-la por cerca de 30 minutos, mas não teve sucesso.





Para a Polícia Civil, a mãe da criança disse que a menina estava com o corpo molhado quando encostou na extensão onde estava ligada a televisão. As duas estavam na casa onde a mãe trabalhava e a menina tinha acabado de sair do banho.





O laudo pericial ainda não está pronto, mas a morte está sendo investigada como acidental.