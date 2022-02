Menina de 8 anos atacada por tubarão em Noronha tem perna amputada

Praia do Sueste fica localizada no Parque Nacional Marítimo (foto: Antônio Melcop/Administração de Fernando de Noronha)

A menina de oito anos que foi mordida por um tubarão na Praia do Sueste, em Fernando de Noronha, na última sexta-feira (28/1), teve a perna direita amputada na altura da coxa. A garota permanece internada na Unidade de Terapia Intensiva pediátrica, sem previsão de alta, de acordo com boletim médico divulgado pelo Real Hospital Português no Recife.

Ainda conforme a unidade de saúde, "a criança se manteve estável ao longo de todo o procedimento e segue em tratamento. A família manifesta seu profundo agradecimento pelas orações e por todo o apoio que está recebendo", diz trecho da nota.

Após o ataque de um tubarão, o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade fechou a praia em busca de respostas para o ocorrido. Autoridades locais já registraram vários outros ataques na mesma praia. Em 2015, a vítima foi um turista do Paraná, que teve um membro amputado. Após o ocorrido, pelo menos outros oito "incidentes" foram registrados com tubarões na região.