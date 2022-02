Caso de Guarapari: polícia pede apoio da população para investigação

Polícia destaca importância da contribuição da população para solucionar o caso de Guarapari (foto: Twitter/Reprodução) Cercado de suspeitas e teorias mirabolantes, o caso da jovem estudante de medicina que, sob efeito de LSD, supostamente teria aberto o abdômen do namorado tem circulado nas redes sociais. Ainda sem uma conclusão oficial, o episódio está sob investigação sigilosa da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES).









As informações podem ser compartilhadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181 ou pelo site oficial . Imagens e vídeos podem ser anexados em uma aba específica da plataforma virtual.





Relembre o caso





Em Guarapari (ES), uma jovem sob efeito de LSD teria aberto a barriga do namorado, de 20 anos, com um caco de vidro na Praia do Ermitão. A droga é dietilamida do ácido lisérgico, uma das mais potentes substâncias alucinógenas conhecidas.





O caso aconteceu no último dia 16, mas somente ganhou as redes sociais neste domingo (30/01). A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital de Vitória. Segundo a Polícia Militar, o quadro dele é estável.





“Até o momento não há como afirmar que a namorada da vítima esteja envolvida. Nenhum suspeito foi detido e detalhes da investigação não serão divulgados, por enquanto", declarou a PCES.





Já as famílias do casal declararam que a história divulgada na internet é fantasiosa. Em nota, afirmaram que ambos “foram vítimas de uma ação criminosa e violenta praticada por terceiros ainda desconhecidos, durante um lual que realizavam à dois naquela data e localidade”.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.