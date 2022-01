Guarapari: caso macabro faz praia entrar entre os assuntos mais comentados

Após usar LSD, jovem retira parte do intestino do namorado em praia (foto: Twitter/Reprodução )

Em Guarapari (ES), um dos principais destinos da maioria dos mineiros, um caso macabro chamou a atenção da população. Supostamente, uma jovem sob efeito de LSD, abriu a barriga do namorado, de 20 anos, com um caco de vidro na Praia do Ermitão. A droga é dietilamida do ácido lisérgico, uma das mais potentes substâncias alucinógenas conhecidas.









O episódio aconteceu no último dia 16, mas somente ganhou as redes sociais nesse domingo (30/01). No hospital, o casal afirmou não se lembrar do ocorrido. No entanto, os dois confirmaram o uso da droga. Inicialmente, chegaram a relacionar o ferimento a uma briga.





O jovem foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado a um hospital de Vitória. Segundo a Polícia Militar, o quadro dele é estável.





Ainda segundo a polícia, até o momento, não há como afirmar que a namorada está de fato envolvida no caso. Ninguém foi preso.





