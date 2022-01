Homem é preso por tráfico de drogas na companhia do irmão de 9 anos

Dentro da casa do suspeito, os agentes encontraram mais dez porções de maconha e uma balança de precisão (foto: PMDF/Divulgação)

Um homem foi preso por tráfico de drogas após tentar fugir da polícia em Ponte Alta Norte, no Gama. Segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), agentes da Rondas Ostensivas Táticas (Rotam) avistaram o suspeito descendo de um veículo pelo banco de passageiro com um volume em mãos. O homem saltou a grade de uma chácara e tentou fugir dos policiais assim que foi visto.

Durante a fuga, o suspeito jogou 5kg de maconha perto de uma plantação. A droga foi encontrada após a PMDF realizar varreduras pelo local. O condutor do veículo era um motorista de aplicativo que afirmou que não conhecia nenhum dos passageiros e que foi até o local a pedido do cliente.

No banco de trás estava o irmão do suspeito, uma criança 9 anos, com vestígios de maconha na mochila. Os polícias foram com ele até a casa da mãe do jovem, onde constataram que a mulher tinha um mandado de prisão em aberto.



Dentro da casa, os agentes encontraram mais dez porções de maconha e uma balança de precisão. Todos foram conduzidos para a 20ª Delegacia de Polícia (Gama), onde foi registrado o flagrante de tráfico de drogas e o cumprimento da ordem judicial. A criança ficou aos cuidados da autoridade judicial na delegacia.