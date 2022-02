Linha do metrô de SP que sofreu desabamento em obra foi prometida para 2020

Acidente em São Paulo não deixou vítimas (foto: Reuters)

Prometida pelo governo do Estado de São Paulo para ser entregue em 2020, a linha Laranja do metrô na capital sofreu um desabamento nesta terça (1º/2) em suas obras, abrindo uma cratera na lateral marginal Tietê, uma das principais vias da cidade. Não houve vítimas, segundo os bombeiros.

O túnel do metrô que estava sendo escavado foi inundado e um grande trecho da marginal está interditado, sem previsão para a liberação. O governador João Doria (PSDB) disse que determinou a apuração imediata das causas do acidente e pediu um plano de normalização do tráfego à Prefeitura de São Paulo.

A Secretaria dos Transportes Metropolitanos e a Acciona, empresa responsável pela obra, informaram que houve o rompimento de uma coletora de esgoto próximo a um poço de ventilação das obras. Disseram também que equipes técnicas estão no local para apurar os fatos. "Todas as medidas de contingência já foram tomadas", diz a nota.

O acidente deve atrasar ainda mais a previsão de entrega das obras - que já tinha sido adiada para 2021 e depois para 2025.





Acidente deve atrasar ainda mais entrega de obra (foto: Reuters)

A linha 6 Laranja na verdade é uma promessa antiga do governo de São Paulo. Quando foi projetada, chegou a ser prometida para 2013 e depois para 2017. Quando as construções começaram, em 2015, o plano era entregar as obras em 2020.

As obras, no entanto, ficaram paralisadas durante quatro anos (entre 2016 e 2020) por causa de problemas na PPP (Parceria Público-Privada) entre o governo do Estado de São Paulo e o consórcio Move São Paulo, responsável pela construção.

O consórcio era formado pelas construtoras Odebrecht, Queiroz Galvão e UTC, que tiveram dificuldade em obter financiamento para as obras por causa de seu envolvimento nos casos investigados pela operação Lava Jato. Quando as obras foram paralisadas, em 2016, o consórcio havia concluído apenas 15% do projeto.

Em 2018, após dois anos de obras paralisadas, o governo de São Paulo declarou a caducidade da PPP. Posteriormente, o grupo espanhol Acciona adquiriu o direito do consórcio anterior para a construção da linha e passou a ser responsável pelas obras, retomadas em outubro de 2020.

Controvérsias antigas

Imagens compartilhadas em redes sociais mostram o túnel do metrô inundando (foto: Reprodução/Twitter)

Projetada para fazer a ligação entre a região da Vila Brasilândia, na zona norte de São Paulo, e a região de São Joaquim, no centro, a linha Laranja está prevista para ter cerca de 15 km no total e atender diariamente cerca de 630 mil.

A linha foi envolta em polêmicas antes mesmo do início da construção, em 2015, ou do anúncio de que o projeto seria uma PPP, em 2012.

Em 2011, o governo de Geraldo Alckmin mudou o endereço de uma estação que estava prevista para ser construída em Higienópolis, bairro nobre da capital paulista, após alguns moradores se posicionarem contra a construção na avenida Angélica, uma das principais vias do bairro.

Na época, moradores disseram ao jornal Folha de São Paulo que temiam a "degradação" da área com a construção do metrô, que permitiria o acesso de "pessoas diferenciadas" ao local. As declarações geraram enorme polêmica e protestos de outros paulistanos, mas o governo manteve a mudança e justificou dizendo que se tratava de um plano para "melhoria no equilíbrio da linha".

O acidente também não é o primeiro na construção do metrô em São Paulo. Em 2007, um desabamento na linha Amarela matou 7 pessoas.

Sabia que a BBC está também no Telegram? Inscreva-se no canal.

Já assistiu aos nossos novos vídeos no YouTube? Inscreva-se no nosso canal!