Idoso é espancado após tirar fotos de partes íntimas de crianças em praia

Após o homem tirar as fotos, uma banhista alertou a mãe das vítimas do ocorrido (foto: Reprodução/Prefeitura de Vila Velha)

Um idoso de 69 anos foi espancado na Praia da Costa, em Vila Velha, município do Espírito Santo, após ser flagrado por outros banhistas tirando fotos de partes íntimas de crianças. Um idoso de 69 anos foi espancado na Praia da Costa, em Vila Velha, município do Espírito Santo, após ser flagrado por outros banhistas tirando fotos de partes íntimas de crianças.





Após o homem tirar as fotos, uma banhista alertou a mãe das vítimas do ocorrido. À TV Globo, a mulher, que estava na praia com suas três filhas de 9, 12 e 15 anos, confrontou o homem pedindo para que ele desbloqueasse o celular e revelasse se tinha feito as fotos. O caso ocorreu no domingo (1º/2).

A mulher viu fotos das filhas no celular do homem e de outras pessoas que estavam no local, inclusive da banhista que tinha alertado sobre as fotos. A mulher, que não teve a identidade revelada para preservar a identidade das vítimas, disse ainda que viu as imagens enquanto o homem tentava apagá-las do celular.





Ele tentou fugir do local, mas acabou contido pelas pessoas que estavam na praia, com agressões. Em seguida, a Polícia Militar foi acionada. O idoso seguiu, sob escolta, para o Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE) e foi encaminhado para a Delegacia do Plantão Especializado da Mulher após o atendimento.





Ele acabou liberado ainda na noite de domingo porque, segundo a polícia, não houve flagrante. O celular do homem foi apreendido e passará por perícia. O idoso e o advogado não quiseram se pronunciar sobre o assunto.