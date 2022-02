Brasília: vídeo mostra momento em que mulher é assassinada a facadas

Momento em que agressor mata a ex-sogra (foto: Divulgação/PCDF)

Imagens do circuito interno de segurança registraram o momento em que Marcos Fernando Domingos, 26 anos, esfaqueia Ana Cristina Farias de Araújo, 51. A mulher foi brutalmente assassinada na manhã desta terça-feira (1/2), no Setor de Indústrias Gráficas (SIG), em Brasília. O caso é investigado como feminicídio pela Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher da Asa Sul (Deam 1).Ana Cristina Farias embarcou em um ônibus, em São Sebastião, com destino ao Sudoeste, onde trabalhava como empregada doméstica. Nas primeiras horas da manhã desta terça-feira, Marcos entrou em contato com a ex-namorada, com a qual manteve relacionamento de quatro meses, afirmando que mataria a sogra. Segundo as investigações da Polícia Civil do Distrito Federal (PCDF), a morte seria uma forma de "concretizar ameaças anteriormente realizadas''.No vídeo, é possível ver o momento em que Marcos e Ana iniciam uma discussão. Com um facão em mãos, o agressor desfere vários golpes contra a vítima. O crime foi presenciado por alguns motoristas que passavam pela via. A empregada doméstica recebeu três golpes na cabeça, um na axila e teve uma mão e dedos decepados.O namoro do casal era permeado por agressões morais e perseguição. Em junho de 2021, a jovem registrou boletim de ocorrência contra Marcos e fez o pedido das medidas protetivas, solicitação atendida pela Justiça. De acordo com a apuração policial, mesmo intimado acerca da proibição de contato e aproximação, em janeiro deste ano, o autor passou a perseguir a sogra, visto que queria obter contato com a ex-namorada. Em novas ameaças, Marcos disse que mataria a Ana Cristina e a ex-namorada ou qualquer familiar que encontrasse.A caminho do trabalho, Ana Crisitina ligou para a filha durante a manhã para informoar que estava indo em direção ao trabalho e que havia encontrado o autor no ônibus. Ela temia a reação dele. Segundo a PCDF, minutos depois, o homem ligou para a ex-namorada afirmando que havia concretizado as ameaças.