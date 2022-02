Sergio Amaral lança novo site de venda de fotos para pagar tratamento

Sergio Amaral: 'Eu sempre cuidei muito dos meus arquivos, são fotos de interesse humanístico e geográfico, sem trair a essência do meu trabalho. Eu procurei o belo' (foto: Sergio Amaral)

O fotógrafo Sergio Amaral lançou um novo site de venda de fotografias com trabalhos feitos há mais de 20 anos. A iniciativa tem como intuito o custeio de tratamento de saúde dele. O profissional está com câncer de pulmão e, mesmo o tratamento sendo feito pelo Sistema Único de Saúde (SUS), as despesas ainda são altas, como um remédio que custa R$ 900 e não é oferecido pela farmácia de alto custo.

Esta é a segunda parte de um projeto que iniciou em dezembro do ano passado. Na época, foram oferecidas oito fotografias feitas na Amazônia entre 1990 a 1999 e que retratam o cotidiano local. Dessa vez, são 41 fotos retiradas das prediletas de Sérgio Amaral.



Elas são feitas com viés geográfico e humanista. São trabalhos realizados há 20 anos ou mais, em filmes Kodak, Ilford e Fuji. "As fotografias deste site são recortes de viagens maravilhosas em que aprendi muito, fiz amigos e trouxe belos registros", destaca. "Eu sempre cuidei muito dos meus arquivos, são fotos de interesse humanístico e geográfico, sem trair a essência do meu trabalho. Eu procurei o belo", diz.

As fotografias estão disponíveis no tamanho 24X30 cm (R$ 400); 30X40 cm (R$ 500); 40X60 cm (R$ 650). Para ver todas as fotos consulte: www.amafoto.com.br. Os valores já incluem frete e embalagem. "Eu vivo do meu trabalho desde os meus 17 anos e continuo trabalhando. É um troca justa. O preço está abaixo do mercado, mas não tem problema porque eu quero tornar mais acessível e conseguir pagar o meu tratamento", afirma.

Para adquirir as fotografias, visite o site faça sua escolha, envie um e-mail para amafoto@gmail.com, no assunto coloque "Pedido de foto", discrimine qual/quais fotos deseja pelo nome, o tamanho desejado, forneça o endereço para entrega e o comprovante do PIX para 72275820868.

Carreira

O repórter fotográfico Sergio Amaral já passou por inúmeros jornais, inclusive o Correio Braziliense, em que atuou de 1996 a 2004. Com mais de 40 anos dedicados ao fotojornalismo, iniciou a carreira em 1977 e acumula prêmios como o Esso de Fotografia de 1992, o grande prêmio do Salão Finep de Fotojornalismo de 1996, a medalha de excelência gráfica da Society for News Design, na categoria ‘editor de fotografia’ pelo CB e o prêmio ONU Habitat de 2014.

Ele descobriu o câncer em outubro, após um mal-estar. De acordo com Sergio, ele ainda não sabe quando termina o tratamento. Além disso, ele ainda está tratando sequelas de uma fratura no úmero, além de problemas de postura, adquiridos após dois meses de internação hospitalar. Para custear os gastos do tratamento o fotógrafo decidiu vender algumas imagens feitas por ele. O material estava guardado e, vendo a possibilidade, Sergio decidiu digitalizar parte do seu acervo.