Trecho da marginal Tietê, em São Paulo, desaba após acidente em obra

Uma cratera foi aberta com o desmoronamento da via, em São Paulo (foto: TV Globo/ reprodução)

Uma parte da marginal Tietê, a principal via expressa de São Paulo, desabou após um acidente na obra do metrô, na manhã desta terça-feira (1°/2). Com o desmoronamento, uma cratera foi aberta no meio da rodovia.

Até o momento, o Corpo de Bombeiros disse que não há informações sobre vítimas. Dois funcionários foram levados ao hospital por precaução, pois tiveram contato com a água suja.

Segundo a Polícia Militar, o acidente aconteceu na altura da avenida Otaviano Alves de Lima, número 10, na obra da linha 6 - Laranja, Zona Norte da cidade. A linha faz parte de uma Parceria Público Privada e deve ter 15 km. Neste momento, todas as faixas da marginal estão interditadas.





As primeiras informações da PM são de que um equipamento de escavação subterrâneo usado na obra teria atingido o leito do Rio Tietê, o que provocou o desmoronamento. Ainda há risco de desabamento em três faixas da marginal.

Este é o segundo acidente em um obra do metrô da cidade neste ano. No início de janeiro, uma viga da construção do monotrilho caiu durante a madrugada. As obras da linha 17 tiveram que ser paralisadas. Na ocasião, uma estrutura de concreto desabou após uma falha durante o içamento perto da Ponte do Morumbi. Ninguém se feriu.

São Paulo tem sofrido com fortes chuvas nos últimos dias. Os temporais do fim de semana fizeram com que São Paulo superasse a média história esperada para todo o mês de janeiro, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da capital paulista.