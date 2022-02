Jovem e dois amigos são presos suspeitos de estuprarem irmãs dele em Goiás

Jovem foi preso suspeito de ter estuprado três irmãs, de 7, 8 e 10 anos (foto: PMGO/ reprodução)

Um jovem foi preso suspeito de ter estuprado as três irmãs, de 7, 8 e 10 anos, em Goianira, região central de Goiás. Dois amigos do rapaz teriam participado do crime e também foram detidos. As prisões ocorrem no sábado (29/1).

De acordo com a ocorrência, as meninas confirmaram que foram abusadas pelos três e que os atos eram recorrentes.

No dia da prisão, só estavam na casa as duas meninas mais novas. De acordo com elas, a de 10 anos teria sido retirada da residência pela avó por estar muito machucada depois de ter sido estuprada. A menina foi localizada em Itaberaí, cidade a 70km de Goianira. As três foram levadas para fazer exame de corpo de delito.