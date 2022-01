Queiroga sobre pressão nos hospitais: 'Ômicron não deve ser menosprezada'

Queiroga admite pressão no sistema de saúde: "Ômicron não deve ser menosprezada" (foto: Myke Sena/Ministério da Saúde)

Em meio ao aumento de casos da COVID-19 e também da taxa de ocupação de leitos de UTI por pacientes infectados, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou que a variante ômicron não deve ser menosprezada e reconheceu a pressão no sistema de saúde já sofrida em diversos estados. Ele acredita, no entanto, que o impacto da nova cepa no Brasil será semelhante ao de países da Europa, onde os casos explodiram, mas não houve incremento forte de óbitos.





As declarações foram feitas durante a 1ª Reunião Ordinária da Comissão Intergestores Tripartite do ano de 2022, realizada nesta quinta-feira (27/1). "A variante ômicron rapidamente se disseminou no mundo inteiro e não deve ser menosprezada, apesar de sabermos que alguns casos são menos complexos do que os causados por outras variantes", afirmou no discurso de abertura da reunião.

Para o ministro, o estágio da campanha de vacinação contra a COVID-19 é o que pode ajudar o Brasil a diminuir os danos da nova cepa. "Esse perfil de vacinação faz acreditar que o impacto da ômicron no Brasil pode ser parecido com o que está acontecendo no Reino Unido, Portugal e na Espanha, onde os casos também explodiram, mas não houve incremento forte de óbitos", disse.





Esta semana, o Brasil voltou a registrar uma média móvel de mortes por COVID-19 acima de 300 óbitos. A última vez em que média móvel superou 300 óbitos foi em 1º de novembro, quando chegou a 303 perdas.





Pressão

Este patamar voltou a ser atingido depois de o país observar o aumento do número de casos de infecções confirmadas pelo novo coronavírus. O acréscimo visto desde o início do ano já pressiona sistemas de saúde e o próprio ministro reconhece isso.





"Pressão sobre o sistema de saúde já ocorre, como nós conhecemos. Pelo menos uma dezena de estados, nós já temos leitos de terapia intensiva ocupados em um percentual superior a 70%", alertou.





Apesar de ressaltar que o momento exige cuidados, contudo, Queiroga quer por fim ao caráter pandêmico da COVID-19 ainda este ano. "2022 é um ano de grandes desafios para todos nós, porque é o ano que - com a colaboração e o empenho de todos -, vamos, com a ajuda de Deus, por fim ao caráter pandêmico da COVID-19. Essa é a nossa esperança", disse.