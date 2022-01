Pfizer: governo discute reduzir intervalo entre as doses para crianças

Para técnicos do ministério da Saúde, a utilização recém-autorizada da CoronaVac em crianças de 6 a 17 anos impulsiona a discussão (foto: Myke Sena/ MS)

Integrantes do Ministério da Saúde afirmam que o governo federal discute a possibilidade de redução no intervalo entre as doses da vacina da Pfizer que são aplicadas nas crianças de 5 a 11 anos. A pasta estaria avaliando uma diminuição de oito para três semanas entre as duas doses, como previsto na bula do imunizante. A informações foram divulgadas pela CNN.





A redução depende, porém, da disponibilidade de doses do imunizante. Para os técnicos do ministério, a utilização recém-autorizada da CoronaVac em crianças de 6 a 17 anos impulsiona a discussão, porque aumenta a oferta de imunizantes para o público desta faixa etária.





Além disso, os integrantes pontuam que o retorno às aulas presenciais e o aumento nas internações de crianças por complicações da COVID foi fator fundamental para a discussão. A redução foi justificada, também, como uma maneira de aumentar a eficácia do imunizante e reduzir riscos de efeitos adversos.





Ainda de acordo com os técnicos da pasta, a logística de distribuição das vacinas atrapalhava a redução do intervalo da Pfizer, já que havia menor oferta de imunizantes nos postos de saúde.





Novo lote





Novas doses pediátricas do imunizante da Pfizer chegaram ao Brasil nesta segunda-feira. O voo que trouxe o lote veio de Amsterdam e chegou ao aeroporto de Campinas às 7h27. Foram entregues 1,8 milhão de doses.





*Estagiária sob a supervisão de Andreia Castro