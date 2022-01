COVID-19: No Brasil, a cada dois testes, um tem resultado positivo

Taxas de positividade e de transmissão apresentam crescimento no Brasil, segundo levantamento de rede de laboratórios (foto: Tulio Santos/EM/D.A Press)

A taxa de positividade dos testes de COVID-19 está acima dos 50% e a de transmissão está em 1,6 - a maior em um ano -, segundo levantamento do Grupo Pardini. A média é de 20 mil exames RT-PCR feitos no Brasil. A infectologista e assessora médica da rede de laboratórios, Melissa Valentini, destaca que é preciso conter com urgência a transmissão da doença.