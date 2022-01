Após aplicar vacina vencida em crianças, cidade vai descartar 1.400 doses

Erros vacinais foram comprovados no município de Lucena (foto: Thibault Savary/AFP)

Com relação ao caso das crianças na Paraíba que receberam uma dose da vacina não dedicada ao público infantil da ComiRNAty, esclarecemos:

Para casos como esse, especificamente, recomenda-se o monitoramento dos sinais vitais e o possível tratamento sintomático. Se houver alguma dúvida e/ou algum sintoma a recomendação é procurar o profissional ou serviço médico de referência.

A Pfizer realiza habitualmente o acompanhamento de relatos de potenciais eventos adversos e erros de administração de seus produtos, mantendo sempre informadas as autoridades sanitárias brasileiras, de acordo com a regulamentação vigente.

Especificamente para a vacina ComiRNAty, a fim de facilitar ainda mais o contato com a empresa e o monitoramento dos potenciais eventos adversos da vacina, a Pfizer estabeleceu um portal para comunicação de informações relacionadas a relatos de eventos adversos: https://www.pfizersafetyreporting.com/#/pt.

Pacientes que apresentem qualquer quadro de potencial evento adverso devem manter acompanhamento médico ou com serviço de saúde de referência e seguir as condutas clínicas instituídas e orientadas por tais responsáveis.

Os profissionais de saúde, incluindo os médicos, podem acessar os canais de comunicação da Pfizer para obter informações técnicas ou ter acesso a literatura médica especializada.

Os estudos clínicos que levaram à aprovação da vacina da Pfizer e BioNTech para população de 5 a 11 anos de idade basearam-se no regime de duas doses de 10 mcg por dose. Essa formulação chegará aos países em um frasco com coloração diferente, na qual a tampa e o rótulo são apresentados na cor laranja, como forma de facilitar a diferenciação desses para os outros frascos destinados à população adolescente e adulta, que tem a cor roxa (acima de 12 anos, que tem regime de duas doses de 30 mcg).

As autoridades estão acompanhando o caso da vacinação inadequada contra a COVID-19 feita em crianças de Lucena, na Região Metropolitana de João Pessoa, na Paraíba. Na cidade, crianças receberam doses vencidas e de dosagem para adultos. Nesta terça-feira (18/1), o Ministério Público Federal (MPF) constatou que 1.400 doses não utilizadas - devido ao mau armazenamento no prazo dos 30 dias em temperaturas de 2 a 8 graus - serão descartadas.Segundo as autoridades, das 49 crianças vacinadas com as dose de adulto, 36 receberam dose vencida . Outra informação confirmada hoje foi que, além das crianças, outras 200 pessoas receberam o imunizante fora do prazo de validade.A história veio a público nos últimos dias, após uma mãe publicar nas redes sociais um vídeo do cartão de vacinas dos filhos com a informação de que eles foram vacinados contra o coronavírus no início de janeiro. Porém, as doses e a vacinação de crianças só chegaram na Paraíba na última sexta-feira (14/1).A vacina contra COVID-19 autorizada para crianças apresenta diferenças na dosagem, composição e concentração do principal componente, o RNA mensageiro, com a dosagem sendo o equivalente a um terço da vacina aplicada em adolescentes, a partir dos 12 anos, e adultos.A Pfizer emitiu uma nota nesta terça recomendando o monitoramento dos possíveis sintomas nas crianças.Confira: